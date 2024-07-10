Macron'dan yeni hükümetin hemen kurulamayacağı mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ve bu süreçte mevcut hükümetin görevine devam edeceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ve bu süreçte mevcut hükümetin görevine devam edeceğini belirtti.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ikinci turunda hiçbir parti veya ittifakın Meclis'te mutlak çoğunluğa ulaşamaması yüzünden Fransa'da yeni hükümetin kurulması gerçekleşmedi.

Seçimin galibi solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi, ortak başbakan adayı konusunda görüşmelere devam ederken, iktidar kanadından farklı isimler merkez sağ ve solcuları da kapsayacak şekilde bir hükümet kurulmasını istiyor.

Yeni hükümetin ne zaman kurulacağı merak konusuyken, Macron'un seçim sonuçlarına yönelik Fransız halkına yazdığı mektup yerel basında yayınlandı.

Mektupta, seçimlere katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, "Öncelikle ülkede bir demokratik ifade ihtiyacı var. Öte yandan, aşırı sağ ilk turda yaklaşık 11 milyon oyla başı çekse de hükümete gelmesine net bir şekilde karşı çıktınız" ifadelerini kullandı.

Macron, seçimlerde kazanan olmadığını vurgulayarak, "Herhangi bir siyasi güç tek başına yeterli çoğunluğa ulaşamıyor ve bu seçimlerden oluşan blok ve koalisyonların hepsi azınlıkta kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece cumhuriyet yanlısı siyasi oluşumların mutlak çoğunluğu temsil ettiğini belirten Macron, söz konusu siyasi oluşumları Meclis'te istikrarlı ve çoğulcu bir çoğunluk oluşturmaya çağırdı.

Macron, bu çoğunluğun Fransa'nın önemli prensipleri etrafında şekillenmesi, cumhuriyet değerlerini benimsemesi ve seçimde vatandaşların ifade ettiği endişeleri çözmesi gerektiğini vurguladı.

"UZLAŞMA İÇİN ZAMAN TANIMAK GEREKİYOR"

Söz konusu çoğunluğun resmi kurumların istikrarını sağlamasını isteyen Macron, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu prensipler doğrultusunda başbakanın atanmasına karar vereceğim. Siyasi oluşumların, sükunet içinde ve saygı çerçevesinde bu uzlaşmaya varması için biraz zaman tanımak gerekiyor. O zamana kadar, mevcut hükümet görevlerini sürdürecek ve cumhuriyet geleneğine uygun olarak genel işleri yürütecek."

Fransa'da 2022'de düzenlenen genel seçimlerde, Macron kanadı Mecliste elindeki salt çoğunluğunu kaybetmişti.

Macron kanadı belirli yasaları ve reformları Meclis'ten geçirebilmek için farklı partilerle üstü kapalı işbirliğine gitmişti.

Hükümet ayrıca, tartışmalı emeklilik reformunda olduğu gibi birçok kez anayasal yetkisini kullanarak yasaları Meclis'te oylama yapılmadan geçirmişti.