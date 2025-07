Macron, Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu. Macron, "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim" ifadesini kullandı.

Resmi X hesabından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim.

Önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım.

Bugün acil ihtiyaç Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır.

Barış mümkündür.

Derhal ateşkes sağlamalı, tüm rehineleri serbest bırakmalı ve Gazze halkına büyük çaplı insani yardım sağlamalıyız. Ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlamalı, Gazze'yi güvence altına almalı ve yeniden inşa etmeliyiz. Son olarak, Filistin Devleti'ni kurmalı, yaşayabilirliğini sağlamalı ve silahsızlandırılmasını kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine katkıda bulunmalıdır.

Başka alternatif yok.

Fransızlar Orta Doğu'da barış istiyor. Bunun mümkün olduğunu göstermek, biz Fransızlara, İsrailliler, Filistinliler ve Avrupalı ve uluslararası ortaklarımıza düşüyor.

Filistin Yönetimi Başkanı'nın bana verdiği taahhütler ışığında, kendisine ileriye doğru ilerleme kararlılığımı ifade eden bir mektup yazdım.

Güven, açıklık ve bağlılık.

Barışı kazanacağız."

Macron'un açıklamasının ardından İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Macron'u etiketleyerek "Hamas terörizmine ödül olarak Filistin devletini tanımanıza verilecek uygun cevap şudur" dedi ve Macron'un eşinden tokat yediğine ilişkin görüntüleri paylaştı.

President @EmmanuelMacron , Here is the appropriate response to your recognition of a Palestinian state as as a reward for Hamas terrorism. pic.twitter.com/Ve6c5Op0hN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Macron'a yanıt geldi. Netanyahu, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Böyle bir hamle, terörü besler ve tıpkı Gazze'de olduğu gibi, yeni bir İran vekili yaratma riskini taşır. Bu koşullarda bir Filistin devleti, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak değil, onu yok etmek için bir fırlatma rampası olacaktır. Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyor; İsrail yerine bir devlet istiyorlar."

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



A Palestinian state in these conditions would be a…