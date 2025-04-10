Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini gelecek aylarda tanıyabileceklerini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından Fransız basınına yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma konusuna değindi.

GELECEK AYLARA İŞARET ETTİ

Macron, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerini ve bunun haziran ayında eş başkanlık edeceği iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferans kapsamında olabileceğini belirtti. Macron, "Filistin’i tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz" dedi.

Macron, tarih olarak haziranda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı işaret etti.