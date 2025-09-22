Macron, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak resmen tanıdığını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu.

Macron, Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyeceklerini ifade etti.

"HAMAS İÇİN YENİLGİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Filistin Devleti'ni tanıyoruz. Filistin Devleti’nin bu şekilde tanınması, Hamas için bir yenilgidir" dedi.

Macron, Gazze'de yaşananların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını belirtirken, 'hayatların kurtarılması' gerektiğini söyledi.

Macron, iki devletli çözüm için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.