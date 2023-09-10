Macron, G20 ülkelerini iklim kriziyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 üyesi ülkelerin iklim kriziyle mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.

Macron, Hindistan'ın ev sahipliğinde başkent Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi marjında açıklamalarda bulundu.

G20 ülkelerinin birkaç yıl önce ortaya koyduğu hedeflerde ilerleme sağlandığını ancak bunun yoksullukla mücadeleyle gezegeni koruma arasında tercih yapmak anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Her ülkenin bir yol haritası var ve uluslararası toplum bunu desteklemeli" diyerek iklim kriziyle mücadelenin ön planda tutulması gerektiğine işaret etti.

G20 üyelerinin iklimle mücadelede tatmin edici derecede adımlar atmadığına dikkati çeken Macron, "Çok kolay bir söylemdir tutturmuş gidiyor. Gelişmekte olan bazı ülkelerin yalnızca en zengin ülkelere sorumluluğu atması kolaya kaçmaktır. Avrupa olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." diye konuştu.