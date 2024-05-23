Macron ile Perez arasında Mbappe gerginliği
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Kylian Mbappe'nin bu yaz düzenlenecek olimpiyatlarda Fransa Milli Takımı'nın formasını giyme ihtimaliyle ilgili gerginlik yaşandığı iddia edildi.
Dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Kylian Mbappe, PSG'deki 7 yıllık kariyerini pazar günü takımının Lyon ile karşılaşacağı Fransa Kupası finaliyle sonlandıracak.
Mbappe'nin Real Madrid'e katılmasına kesin gözüyle bakılırken transferin 1 Haziran'da Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklanması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Élysée Sarayı'nda yemek yedi.
Macron, Perez'den Kylian Mbappe'nin bu yaz Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı'nda yer almasını istedi.
Florentino Perez ise Mbappe'nin 2021 yılında Real Madrid'e transfer olmasını engellediğini belirterek Macron'un bu isteğini kabul etmedi.
Paris'teki olimpiyatlar 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Mbappe, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da Fransa Mili Takımı'nda forma giyecek.