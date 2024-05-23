Macron ile Perez arasında Mbappe gerginliği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Kylian Mbappe'nin bu yaz düzenlenecek olimpiyatlarda Fransa Milli Takımı'nın formasını giyme ihtimaliyle ilgili gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Spor 23.05.2024 11:38 Giriş: 23.05.2024 11:38

Güncelleme: 23.05.2024 11:49 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos