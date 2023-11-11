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Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yaptığı açıklamada "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

Dünya
  • 11.11.2023 00:30
  • Giriş: 11.11.2023 00:30
  • Güncelleme: 11.11.2023 00:31
Kaynak: AA
Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz
FOTOĞRAF: AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yaptığı açıklamada "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

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