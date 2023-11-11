Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yaptığı açıklamada "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yaptığı açıklamada "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.
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