"Macron kendisine alan açtı"

Celal ÖZKAN - Araştırmacı

Fransa’da halk, faşist blokun iktidarına karşı olduğunu teyit etti. Ancak parlamento, bir grubun ya da partinin tek başına hükümet etme imkânı olmayacak şekilde oluştu.

Başbakan Gabriel Attal, istifasını verse de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “yeni hükümet oluşana kadar görevde kalmasını” istedi. Bu kararla Macron, seçim sonuçlarına rağmen mevcut hükümetle yönetimi sürdürmeye devam edecek. Ancak parlamenter teamül gereği Macron’un Halk Cephesi temsilcisine hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor

Ancak Macron ve milyarderlerinin parlamentoyu feshederken hedeflerinde bunlar yoktu elbette. Onlar faşist blokun birinci olduğu, ancak mutlak çoğunluğa erişmediği istikrarsız bir parlamento istiyordu. Bugünden itibaren beklenen, Macron’un bir süre tek başına ülkeyi yönetme durumu olacağı.

Macron’un “çoğunluk sağlayacak bir hükümet” arayışı sürecek. Mevcut dağılımda böyle bir çoğunluk gözükmüyor. Başlangıçta General Charles De Gaulle’e göre düzenlenen 5’inci Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı’na olağanüstü yetkiler veren bir anayasaya sahip. Macron en azından Paris Olimpiyatları bitene kadar mevcut hükümetle ya da kendisinin kontrolünde bir hükümet oluşturarak yönetmeye devam edecek. Buna anayasal olarak imkânı var.

AYAK OYUNLARI

Şu an için bir yıldan önce parlamentoyu tekrar feshedemez. Geriye kendisinin istifası ile Cumhurbaşkanlığını yenilemek kalıyor. Bu yola gitmesi içinde önünde parlamentoyu oyalayarak kendisinin yöneteceği bir hükümetle 3-5 aylık süresi var. Hatta bu süreyi 1 yıla kadar çıkarma ihtimali dahi var. Sonuçta Halk Cephesi’ne hükümeti vermemek için gerek anayasal gerekse parlamento içi ortaklıklarla manevralarını sürdürecek.

Seçim sonuçları Macron’a da bir can simidi oldu. 80-90 milletvekili ile sonuçlanacak olan bir seçimi 168 milletvekili ile tamamladı. Diğer taraftan Cumhuriyetçileri (LR) de yok olmaktan kurtardı. Bundan sonrası, faşist bloka “dur” diyen halkın, ayak oyunları ile iradesine el koyarak kendi iktidarını sürdürmeye çalışacak Macron’a da benzer şekilde “dur” demesine kalıyor. Şimdiden sendikalar, sivil toplum örgütleri Macron’un muhtemel oyunlarına karşı harekete geçmiş gözüküyor.