"Macron, Starmer ve Merz trende uyuşturucu kullandı" iddiası: Elysee Sarayı'ndan açıklama

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya tren yolculuğu sırasında uyuşturucu kullandığı iddiasını yalanladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Avrupa birliği sıkıntıya girince dezenformasyon öyle bir noktaya geliyor ki, basit bir mendil bile uyuşturucu gibi görünüyor. Bu sahte haberler Fransa'nın hem yurt dışında hem de yurt içinde düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyona karşı uyanık olmalıyız" ifadelerine yer verildi.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

Elysee Sarayı, açıklamada trendeki masanın üzerinde bulunan peçetenin fotoğrafını "Bu, burnu silmek için bir peçete" ve Macron, Merz ile Starmer'in bulunduğu diğer kareyi de "Bu da barışı ilerletmek için Avrupa'nın birliği" ifadeleriyle paylaştı.

3 LİDER UKRAYNA'YA GİTMİŞTİ

Macron, geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile aynı trenle Ukrayna'ya gitmişti.

Avrupalı liderlerin trendeki görüşmeleri sırasında çekilen videoyla ilgili sosyal medyada "Fransa Cumhurbaşkanı'nın uyuşturucu kullandığı" iddiaları gündeme gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, dün (11 Mayıs Pazar) yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in buluşmaları sırasında masadaki beyaz peçeteye dikkat çekerek uyuşturucu kullandıklarını iddia etmişti.