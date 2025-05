"Macron, Starmer ve Merz trende uyuşturucu kullandı" iddiası: Elysee Sarayı'ndan açıklama

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya tren yolculuğu sırasında uyuşturucu kullandığı iddiasını yalanladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Avrupa birliği sıkıntıya girince dezenformasyon öyle bir noktaya geliyor ki, basit bir mendil bile uyuşturucu gibi görünüyor. Bu sahte haberler Fransa'nın hem yurt dışında hem de yurt içinde düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyona karşı uyanık olmalıyız" ifadelerine yer verildi.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr