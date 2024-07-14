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Macron, Trump'a yönelik suikast girişimini demokrasiler için "trajedi" olarak niteledi

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 14:20
  • Giriş: 14.07.2024 14:20
  • Güncelleme: 14.07.2024 14:20
Kaynak: AA
Macron, Trump'a yönelik suikast girişimini demokrasiler için "trajedi" olarak niteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasını "demokrasilerimiz için trajedi" şeklinde değerlendirdi.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaştığını" belirterek, düşüncelerinin, suikast girişiminde bulunulan Trump ile olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, eski ABD Başkanı'na acil şifa dileğinde bulunan Macron, Trump'a yönelik suikast girişimini "demokrasilerimiz için trajedi" şeklinde nitelendirdi.

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