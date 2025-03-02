Macron: Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Macron, Beyaz Saray'da tartışan Trump'ı ve Zelenskiy'yi sükunete çağırarak, “İlerlemek ve insanlar arasındaki yanlış anlaşılmaları gidermek adına stratejik ve özel bir görüşme yapılması daha iyi; tanıkların önünde değil” dedi.

Macron, Ukrayna için güvenlik garantileri olmadan ateşkes imzalanırsa ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı ‘jeostratejik caydırıcılık’ kapasitesini kaybedeceğini savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin durdurulmadığı takdirde, bir sonraki adımının Moldova veya Romanya'ya kadar gitmek olacağını vurgulayan Macron, “Hepimiz barışı sağlamak konusunda mutabıkız ancak Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz” ifadelerini kullandı.