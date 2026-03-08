Macron yarın Güney Kıbrıs'a gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı, ziyaretin Doğu Akdeniz’de artan gerilim ve son günlerde yaşanan drone saldırıları sonrası planlandığını açıkladı.

Macron’un Güney Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği aktarıldı.

Elysee Sarayı, Macron’un ziyaretinin “Fransa’nın Güney Kıbrıs ile dayanışmasını göstermek” amacı taşıdığını belirtti.

FRANSA AKDENİZ’E SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ile İran’ın misillemesi sonrası Ortadoğu’daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Akdeniz’e hareket etmesi emrini verdiğini belirtmişti.

Bu kapsamda Charles de Gaulle uçak gemisinin Akdeniz’e gönderildiği ve ayrıca bölgeye bir fırkateyn ile hava savunma sistemleri konuşlandırıldığı bildirilmişti.