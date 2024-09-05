Macron’a karşı 186 bin dilekçe

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Fransa'da, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyeyi elde etmesine rağmen sol ittifaktan bir başbakan atamayı reddettiği için "seçim sonuçlarını göz ardı etmekle" suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için 186 binden fazla imza toplandı.

İmza dilekçesinde, Macron seçim sonuçlarına rağmen “eski hükümetin görevini sürdürmesine izin verdiği ve kendi programı dışındaki tüm hükümet programlarının uygulanmasını engellediği" gerekçesiyle eleştirildi.

Macron’un seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda henüz bir başbakan atamamış olmasının eleştirildiği ve 186 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçede, "parlamenter rejimler ve temsili demokrasi sisteminde bu otoriter gidişatın eşi benzerinin olmadığı" kaydedildi.

LFI tarafından 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesine yönelik teklif Ulusal Meclis'e sunulmuştu. LFI, seçim sonuçlarını göz ardı ederek Macron'un görevini ihlal ettiğini savunmuştu.

Macron, seçimlerde Ulusal Meclis’te en fazla sandalyenin sahibi olan solcu NFP'nin ortak adayı Lucie Castets'i başbakan atamayacağını bildirmesinin ardından hükümet kurma müzakerelerini sürdürüyor.

23 Ağustos'tan bu yana yeni hükümeti kurmak için Elysee Sarayı'nda siyasileri ağırlayan Macron en son Xavier Bertrand, eski Başbakan Bernard Cazeneuve ve eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ve François Hollande ile görüştü.

Macron’un, merkez soldan Cazeneuve ve sağdan Xavier Bertrand’ı içeren iki senaryoyu değerlendirdiği bildirildi.

Macron’un başbakan adayı olarak düşündüğü isimlerden Sosyalist Parti çıkışlı Cazeneuve’e sosyalistler koşulsuz destek vermeyi reddediyor. Sosyalist Parti vekilleri, Yeni Halk Cephesi hükümeti olmayan hiçbir hükümette yer almayacaklarını belirtti. Yapılan açıklamada “Sona ermekte olan bir Macronizm’in destekçisi olmayacak, politikada yapılan her türlü geciktirmeyi kınayacağız” denildi. Macron, önceki gün Lucie Castets’in başbakanlığa atanması hakkında yaptığı açıklamada “Eğer onu ya da Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) bir temsilcisini atarsam, emeklilik reformunu feshedecekler, asgari ücreti 1600 Avro’ya çıkaracaklar, mali piyasalar panikleyecek ve Fransa dibe vuracak” demişti.

Aşırı sağcı faşist Ulusal Birlik partisi başkanı Marine Le Pen de Macron’a Bertrand veya Cazeneuve’ün başbakan olarak atanması halinde gensoru önergesi verecekleri uyarısında bulundu.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransız Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

SOKAĞA ÇIKACAKLAR

Eski başbakan Gabriel Attal’ın istifasından 59 gün sonra cumhurbaşkanının Matignon hükümetine Lucie Castets’i atamamasına ve gaspçı politikasına tepki olarak gençlik örgütleri ve solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisi 7 Eylül Cumartesi günü Paris’in siyasi açıdan sembolik Bastille Meydanı’nda eylem gerçekleştirecek. Parti, ülkenin her yerinden yurttaşları demokrasi için sokağa çıkmaya çağırdı.