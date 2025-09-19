Macron’a öfke bir kez daha sokakta

Dış Haberler

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un neoliberal kemer sıkma politikaları ve François Bayrou hükümetinin düşmesine yol açan 2026 bütçesine karşı öfke, 10 Eylül’deki “Her Şeyi Durdur” eylemlerinin ardından tekrar sokağa indi.

Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonları olan Genel İş Konfederasyonu (CGT), Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT), FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU ve Solidaires dün genel greve çıktı. Sekiz büyük sendikanın çağrısıyla eğitimden ulaşıma, sağlıktan kültüre neredeyse her sektörde on binlerce işçi iş bırakırken ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi.

BAKANLIĞA GİRDİLER

Paris’te Bastille Meydanı’na doğru ilerlerken duman bombaları patlatan yaklaşık 100 protestocu ekonomi bakanlığı yerleşkesine girdi. Rennes kentinde ise öğrenciler, savunma sektöründe de faaliyet gösteren Thales’in fabrikasını bloke etti. Ülke genelinde 80 binden fazla polis ve jandarma görevlendirilen grev gününde yüz binlerce kişinin sokağa döküldüğü 400’den fazla gösteride 119 kişi gözaltına alındı. François Bayrou hükümetinin 43,8 milyar avroluk kesinti planı yaz boyunca büyük tepki toplamış ve 8 Eylül’deki güvenoyu alamayarak düşmesine yol açmıştı. Ancak yeni Başbakan Sébastien Lecornu döneminde de bütçede sosyal hakları hedef alan kesintiler masadan kalkmadı.

Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, grev nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin önemli ölçüde aksadığını açıkladı. Hızlı trenlerin yalnızca sınırlı kısmı çalıştı, şehirlerarası hatların yarısı iptal edildi, bölgesel seferlerin ise beşte ikisi yapılamadı. Eczacı örgütleri ülke genelinde eczanelerin yüzde 80 ila 90’ının kapalı olduğunu duyurdu. Eğitimde de ülke genelinde benzer bir tablo mevcut. Bakanlığa göre öğretmenlerin yüzde 17’si iş bıraktı, ortaöğretimde bu oran yüzde 45’e kadar çıktı. Çok sayıda lise sabah saatlerinde öğrenciler tarafından bloke edildi.

Ayrıca Eyfel Kulesi de tamamen kapatılırken L’ouvre Müzesi’nin bazı bölümleri ziyarete kapatıldı.

∗∗∗

‘İŞÇİ SINIFINA DAYATILAN FEDAKÂRLIKLARA ARTIK YETER!’

Hükümete “En zenginlere hizmet eden bu politikalardan vazgeç” çağrısı yapan sendikalar, hükümetin bütçe planı “benzeri görülmemiş bir acımasızlık” olarak nitelendi. Sekiz konfederasyonun imzasını taşıyan ortak bildiride, hükümetin faturasını bir kez daha çalışanlara, güvencesizlere, emeklilere ve hastalara kestiği vurgulandı. Açıklamada öne çıkan kesintiler şöyle sıralandı:

• İki resmi tatil gününün kaldırılması, kamu hizmetlerinde yeni kesintiler

• İş yasasının yeniden yazılması ve işsizlik sigortasında kapsamlı reform

• Sosyal yardımların dondurulması, sözleşmeli memurların maaşlarının düşürülmesi

• Emekli maaşlarının aşağı çekilmesi

• Katılım paylarının iki katına çıkarılması

• Beşinci hafta yıllık izin hakkının kaldırılması

Sendikalar bu önlemleri “vahşi ve adaletsiz” olarak tanımlarken, zenginlere ve büyük şirketlere sağlanan vergi indirimlerini hatırlattı. Açıklamada, emeklilik reformundan bu yana Fransa’nın derin bir sosyal ve demokratik krize sürüklendiği, yoksulluk sınırının altına düşenlerin sayısının arttığı, iklim krizinin etkilerinin işçiler üzerinde ağırlaştığı ve kamu hizmetlerinin çökmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada sendika örgütlerinin yeni seferberlik ve grev günleri için iletişim halinde olacağı kaydedildi.

CGT Genel Sekreteri Sophie Binet “Bugün işçiler ayağa kalktı, çünkü bu bitmeyen Macronizm gecesine artık tahammülümüz kalmadı. Multinasyonallerin ve ultra zenginlerin sefahatini ödemek için sürekli bizim cebimize el uzatılmasına daha fazla izin veremeyiz. Biz adalet istiyoruz, Bayrou’nun bu bütçesi, kesin olarak gömülmeli. Sayın Lecornu’ya bugün söyleyeceğim şey şudur: bütçeyi yazması gereken sokaktır. Eğer öyle olmazsa, sokağa düşecek olan kendisi olacaktır.”