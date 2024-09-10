Macron’a referandum çağrısı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a referanduma gitme çağrısı yaptı. Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri, aşırı sağın oy deposu Henin-Beaumont şehrinde ülkedeki siyasi duruma ilişkin konuştu.

Macron’a siyasi açmazın aşılması için önemli konularda referanduma yapma önerisinde bulunan Le Pen, Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) Barnier’e güven oyu vermeyeceğini bu durumun yürütmeyi kırılgan hale getireceğini kaydetti.

Hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğa sahip olmadığı ve üç ana ittifakın şekillendirdiği meclis tablosu göz önüne alındığında Le Pen, "halka doğrudan karar verme yetkisi vermeye yönelik her yaklaşımı koşulsuz destekleyeceklerini" taahhüt etti.

Barnier hükümetine peşinen hayır demese de "Fransızların unutulması ya da mağdur edilmesi halinde hükümete karşı gensoru vermekten çekinmeyeceklerini" söyleyen Le Pen, Barnier’nin kuracağı yeni hükümette yer almayacaklarını kaydetti.

Macron’un cumhuriyetçi gelenekten merkez sağcı Michel Barnier’yi başbakan atayarak kurmakla görevlendirmesi ülkede siyasi kaosa yol açmıştı. Seçimlerin 30 Haziran’da yapılan ilk tur oylamasında aşırı sağın yüzde 33’ten fazla oyla açık ara birinci parti olması üzerine ikinci tur seçimde sol güçler Yeni Halk Cephesi çatısı altında bir araya gelmiş ve 7 Temmuz’daki seçimden zaferle ayrılmıştı. Ancak Macron seçimden birinci çıkan sol ittifaka hükümet kurma görevini vermedi.