Macron’dan Hürmüz Boğazı mesajı: "Bizler bu savaşın mağdurlarıyız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki günlük resmi ziyaret kapsamında gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de Fransız basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na dayalı uluslararası düzene inandıklarını söyleyen Macron, "İşbirliğine, serbest ve adil ticarete inanıyoruz" dedi.

Emmanuel Macron, farklı siyasi muhataplarıyla öngörülemez durumlarla karşı karşıya kaldıklarını ve bu durumların kendilerini zaman zaman zor durumda bıraktığını vurgulayarak ortakları çeşitlendirmek gerektiğini savundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Fransa'nın "uluslararası hukuktan ve istikrardan yana" olduğunu söyleyen Macron, bölgedeki gerilimin azalması ve ateşkesin sağlanması için harekete geçmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasını isteyerek "Bugün vatandaşlarımız ve bizler bu savaşın mağdurlarıyız" diye konuştu.

Bu savaşın, uzun vadede İran'ın nükleer meselesini çözmeyi sağlamadığını vurgulayan Macron, yeniden uranyum zenginleştirmesini engellemek için mümkün olan en katı çerçevenin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

"BU OPERASYONA KENDİLERİ KARAR VERDİ"

Macron, Hürmüz Boğazı'nı açmak için bir askeri operasyonu gerçekçi bulmadığını söyleyerek bunun risk taşıdığını ve Boğaz'ın İran'la istişare halinde açılması gerektiğini savundu.

Bu savaşa ABD ve İsrail makamlarının kendi başlarına karar verdiğini savunan Macron, "Bu operasyonda yardım almadıkları için üzüntü duyabilirler ancak bu operasyona kendileri karar verdi. Bu, bizim operasyonumuz değil. Bizler en hızlı şekilde barışın olmasını ve diplomatik bir çerçevenin oluşturulmasını istiyoruz" yorumunda bulundu.

"İMZALADIĞINIZ TAAHHÜTLERE SADIK KALMALISINIZ"

Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekilme ihtimaline yönelik açıklamaları hakkında şunları kaydetti:

"NATO gibi kurumların, ittifakların arkasındaki güven nedeniyle değerli olduğunu düşünüyorum. Askeri ve stratejik konularda bu genellikle böyledir. Her gün bağlılığınız konusunda şüphe uyandırırsanız, o zaman onu (NATO'yu) özünden boşaltmış olursunuz."

Macron, ülkelerin sorumluluklarına dikkati çekerek "Bir belge imzaladığınızda, bir ittifaka bağlılık gösterdiğinizde, müttefiklerinizin güvenliğini savunmanın önemli olduğunu düşündüğünüzde, imzaladığınız taahhütlere sadık kalmalısınız" ifadelerini kullandı.