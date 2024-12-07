Macron’u çok zor günler bekliyor

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Fransa’da Michel Barnier hükümetini gensoru vererek düşüren muhalefetteki sol ittifak ile aşırı sağ, siyasi krizden sorumlu tuttukları Cumhurbaşkanı’nın istifasında ısrarını sürdürürken Macron, hükümeti kurmak için adımlar atmaya başladı. Siyasi krizin yanında grevlerle birlikte kendisini zor günler bekleyen Macron, günler içinde yeni başbakan atayacağını söyledi.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, hükümetine yönelik güven oylamasının ardından önceki akşam Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu. Barnier’nin meclisi baypas eden Anayasa maddesini kullanarak kemer sıkma politikalarını içeren 2025 bütçesini geçirmek istemesi, muhalefet için bardağı taşıran son damla olmuştu.

GÜNLER İÇİNDE SEÇECEK

Sadece üç ay görevde kalabilen Barnier’nin istifasını kabul eden Macron, önceki gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “önümüzdeki günlerde” bir başbakan atayacağını duyurdu. Muhalefetin istifa çağrılarını reddeden Macron, görev süresinin biteceği 2027’ye kadar duracağını söyledi. Macron, hükümetin düşmesi için oy veren milletvekillerini “cumhuriyet karşıtı bir cephe” kurmakla suçladı.

SOLU BÖLME ÇABASI

Hükümet kurma girişimlerinde önünde zor bir yol bekleyen, Macron dün de sol ittifak ve sağdan partilerin liderleriyle görüştü. İlk olarak partisi Rönesans’ın liderliğindeki Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı’nda yer alan Hareket gibi merkez partilerin temsilcileriyle bir araya gelen Macron, daha sonra sol ittifaktan Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure ve Cumhuriyetçiler (LR) yetkilileriyle bir araya geldi.

Parlamento’nun en büyük iki grubu olan sol ittifak Yeni Halk Cephesi’nin (RN) büyük ortağı Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) ittifakı, Elysee’deki görüşmelere davet edilmedi. Macron’un sol ittifaktaki partilere yönelmesi, NFP’yi bölme girişimi olarak değerlendirilirken Temmuz 2025’ten önce seçim yapılamayacak olması ve parlamentodaki güç dağılımı, hükümet kurulsa bile siyasi istikrarsızlığın süreceğine işaret ediyor.

UZLAŞMA SİNYALİ

Sosyalistlerin lideri Faure ise görüşme öncesinde mümkün olan en kısa sürede seçime gidilmesine işaret ederek “sabit süreli sözleşme” temelinde bir hükümet kurmak için “her konuda görüşmeye ve uzlaşmaya” açık olduklarını söyledi. Öte yandan Faure, “Macronizm’in sürekliliğini sağlama konusunda istekli olmadıklarını da ekledi.

RN lideri Marine Le Pen ise Macron’a yanıt vererek “Anayasa’nın garantörü olması gereken Cumhurbaşkanı’na küçük bir hatırlatma: Gensoru önergesi cumhuriyet karşıtlığı değil, Beşinci Cumhuriyet’in Anayasası’nda sağlanan bir hak” dedi.

GREV DALGASI VURACAK

Macron üzerindeki baskıyı artıran bir diğer mesele ise ülkedeki grev dalgası. Barnier hükümetinin düşmesine yol açan, kamu kurumlarında tasarrufları öngören 2025 bütçesine ve toplu işten çıkarmalara karşı önceki gün ülke genelinde 200 bin kamu ve özel sektör emekçisi sokaklara indi. Ülkenin en büyük işçi sendikası olan Genel İş Sendikası’nın (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, , hükümet tartışmalarına ilişkin meselenin bir “oyuncu seçimi” meselesi olmadığını, ekonomik ve sosyal politikaların içeriğinin önemli olduğunu söyledi. Macron’un arz yanlısı politikasının ülkeyi ekonomik ve sosyal bir felakete sürüklediğini belirten Binet, “Fransa’da bir hükümet sosyal talepleri yerine getirmeden ayakta kalamaz” dedi. Sendikalar, 10, 11 ve 12 Aralık’ta daha geniş bir grev hareketine hazırlanıyor.