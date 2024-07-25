Macron’un sol hazımsızlığı

Paris Olimpiyatı’nı bahane eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron seçimden birinci çıkan sol koalisyonun başbakanlık için önerdiği Castets’in adaylığını kabul etmedi. Yeni Halk Cephesi Macron’a sert tepki gösterdi.

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Ağustos ayının ortasına kadar yeni hükümet kurulmayacağını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Temmuz'daki seçimin galibi Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) başbakan olarak açıkladığı Lucie Castets'in adaylığını kabul etmedi.

Euronews'in haberine göre katıldığı France 2'ye konuk olan Macron, Paris Yaz Olimpiyatları'na odaklanılması gerektiğini belirtti. Mevcut kabinenin cuma günü başlayacak olan olimpiyatlar boyunca geçici olarak görevde kalacağını duyurdu. Macron, adayı reddetme nedeninin hangi siyasi parti tarafından önerildiğinden bağımsız olduğunu ileri sürdü.

Sol koalisyon Yeni Halk Cephesi önceki gün Paris Belediye Başkanlığı'nda mali işlerden sorumlu üst düzey yöneticisi Lucie Castets başbakan adayı olarak önermişti. NFP ittifakı, seçimden bu yana gösterecekleri aday konusunda bir iç anlaşmazlık yaşıyordu. Ancak Castets'in adaylığı aynı gün içerisinde Macron tarafından reddedildi.

BAHANESİ OYUNLAR

Macron'un ağustos ortasına kadar yeni bir hükümet kurulmayacağını belirtmesi, sol ittifak tarafından tepkiyle karşılandı. TF1 kanalına konuk olan Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, Macron'un, Castets'i atamayı reddetmesi durumunda, hükümete karşı Ulusal Mecliste gensoru önergesi sunacaklarını belirtti. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, Macron'un, Castets'i başbakan olarak ataması için halka "gösteriler düzenleme" çağrısında bulundu. Bompard, , Macron'un vatandaşların sandıkta verdiği "siyasetin sona erdi" mesajını kabul etmediği yorumunu yaptı.LFI'nin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon da yaptığı açıklamada, Macron'un seçim sonuçlarını yok saydığını ve sol ittifakını "kendisiyle işbirliği" yapmaya zorlamak istediğini belirterek, Macron'u Fransızların oyuna saygı duymaya veya istifa etmeye çağırdı. Fransa Komünist Partisi (PCF) lideri Fabien Roussel, "Fransızlara bu denli zarar vermiş olan iktidar kanadıyla bir koalisyona katılmak söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Yeni Halk Cephesi'nin Milletvekili Rodrigo Arenas ise "Macron'dan geriye sadece narsisizm ve zorbalık kalacak. Castets'in nitelikleri konusunda ona kanıtlanması gereken bir şey yok. Onun görevi, sadece onu atamak. Macron, Fransa'yı otoriter rejimler kulübüne mi sokmak istiyor?" paylaşımında bulundu. Sol ittifakın başbakan adayı 37 yaşındaki Castets ise Macron'un demokrasiyi yok saydığı değerlendirmesinde bulundu. Castets, "Cumhurbaşkanı'ndan sorumluluklarını üstlenmesini ve beni başbakan olarak atamasını istiyorum." dedi. İktidar kanadı ve sol ittifak arasındaki derin anlaşmazlıklar nedeniyle bir koalisyon kurulmasının mümkün olmadığını söyleyen Castets, her yeni yasa tasarısı için milletvekillerini ikna etmeye çalışacaklarını kaydetti.