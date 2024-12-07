Maçta bir taraftarın top çaldığı iddiası sonrası arbede yaşandı: 10 yaralı

Süper Amatör Lig'in 7'nci haftasında Manisaspor ile Çatalköprü Spor Kulübü mücadele etti.

Turgutlu Atatepe Sahası'nda oynanan mücadelede, Manisaspor, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla yendi. Mücadelenin hemen ardından Manisaspor taraftarlarından A.V.'nin stattaki bir odadan 2 top çaldığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Çatalköprü Spor Kulübü taraftarlarının şikayeti üzerine olaya müdahale eden polis, cop kullandı. Diğer taraftarların da karışmasıyla gerginlik büyüdü.

Polisin müdahalesiyle 10 taraftar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın çıkmasına neden olduğu belirtilen taraftar A.V. ise gözaltına alındı.