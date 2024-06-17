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Maçta fenalaşmıştı: Teknik direktör yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun'da maç sırasında fenalaşan 59 yaşındaki Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Güncel
  • 17.06.2024 10:40
  • Giriş: 17.06.2024 10:40
  • Güncelleme: 17.06.2024 10:46
Kaynak: AA
Maçta fenalaşmıştı: Teknik direktör yaşam mücadelesini kaybetti
Fotoğraf: Samsun Gazetesi

Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu (59), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.

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