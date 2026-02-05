Maçta hiç şut çekilmemişti: Şike soruşturmasında HTS kayıtları iddianameye girdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun kaderini belirleyen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı, şike iddialarıyla yargıya taşındı. 0-0 sona eren ve bu sonuçla Zonguldak Kömürspor’un küme düştüğü karşılaşmaya ilişkin hazırlanan iddianamede 52 şüpheli yer aldı; 5 kişi tutuklu bulunuyor.

İddianamede, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor “malen sorumlu”, küme düşen Zonguldak Kömürspor ise “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı. Dosyada, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, teknik sorumlu Volkan Erten ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve antrenör Gürhan Sönmez’in de aralarında bulunduğu isimler şüpheli olarak gösterildi.

Savcılık, Şahin Kaya ile Mehmet Emin Katipoğlu’nun “şike” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Diğer şüpheliler hakkında ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istendi.

"GÖRÜŞMEMİZ LAZIM DAYI"

Sabah'ta yer alan habere göre iddianamede yer alan HTS kayıtlarında, dönemin Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Ankaraspor Başkanı Katipoğlu arasında maç öncesi yoğun iletişim kuruldu. Kayıtlara yansıyan konuşmalarda, karşılaşmanın 0-0 bitmesi yönünde mutabakata varıldığı iddia edildi. Kaya’nın, “Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor’a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı” ifadeleri dosyada yer aldı.

Maçın ardından şüpheli Hasan Güney’in Katipoğlu’na gönderdiği “Hayırlı olsun” mesajı da deliller arasında gösterildi. Ayrıca Kaya’nın, “Maçı bağladım” şeklinde konuşulmaması konusunda çevresini uyardığına dair kayıtların bulunduğu belirtildi.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer unsur ise karşılaşmanın istatistikleri oldu.

Bahse konu maçta iki takımın da kaleyi bulan tek bir şut dahi çekmediği, bu durumun da şike iddialarını güçlendiren unsurlar arasında değerlendirildiği kaydedildi.