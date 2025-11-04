Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti
Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan FK Radnicki 1923, FK Mladost Lučani maçında Radnicki Teknik Direktörü Mladen Zizovic maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
Sırbistan Süper Ligi'nde dün oynanan FK Radnicki 1923, FK Mladost Lučani maçında Radnicki Teknik Direktörü Mladen Zizovic kalp krizi geçirdi. 45 yaşındaki teknik adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Sırbistan Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada antrenörün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. 2017'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Zizovic, Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Borac Banja Luka, Al-Kholood ve Shkupi gibi takımlarda görev yapmıştı.
