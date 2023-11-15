Madagaskar'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gece sokağa çıkma yasağı

Madagaskar'da yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkent Antananarivo'da gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Antananarivo Polis Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu akşamdan başlayarak yerel saat ile 21.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Başkentteki sokağa çıkma yasağının yarın akşam da aynı saatlerde devam edeceği ve bu kararın, seçim sürecinde yaşanacak olası provokasyonların önüne geçmek için alındığı kaydedildi.

Yarın yapılacak seçimde eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina da dahil isim 13 aday olsa da 10 aday, Rajoelina'nın adaylığını protesto etmek için boykot kararı almıştı.

- Rajoelina'ya "kurumsal darbe" suçlaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığı ülkede bir süredir tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu 11 aday, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina, adaylığının geçerli olması için 10 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmış ve bu makama Başbakan Christian Ntsay liderliğindeki hükümetin vekalet edeceğini açıklamıştı.

Madagaskar Anayasasına göre, bir cumhurbaşkanı çeşitli gerekçelerle görevini bıraktığında makamına Senato başkanının vekalet etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığına hükümetin vekalet etmesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 11 aday, Rajoelina'nın adaylığına karşı ekim başından bu yana sokak gösterileri düzenlemeye başlamıştı.

- Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Ülkeyi 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar Anayasasına göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkan Rajoelina, kamuoyu baskısıyla temmuzda ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.