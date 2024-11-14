Madagaskar'da meydana gelen toprak kaymasında teknedeki 16 kişi öldü

Madagaskar'ın batısındaki Menabe bölgesinde meydana gelen heyelanda teknede bulunan 16 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Tsiribihina Nehri'nde seyreden teknenin gece yarısında Menabe bölgesindeki bir limanda demirlediği sırada, bölgede toprak kaymasının meydana geldiğini açıkladı.

Heyelandan limanın da etkilendiğini kaydeden yetkililer, teknede bulunan 26 yolcudan 16'sının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

10 yolcunun kurtarıldığını ve durumlarının iyi olduğunu ifade eden yetkililer, teknenin Menabe'deki Belo sur Tsiribihina ve Ankalalaobe kasabaları arasında seyahat ettiğini söyledi.