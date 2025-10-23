Madagaskar'da yolcu taşımacılığını zamana direnen "puspus"lar sırtlıyor

TOLIARA (AA) - EREN BOZKURT - Afrika ülkesi Madagaskar'ın Toliara kentinde sürücülerin pedal çevirerek kullandığı 3 tekerlekli "puspus"lar, ekonomik olduğu için uzun yıllardır şehir içi yolcu taşımacılığında tercih ediliyor.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da yerel halk, yoksulluk ve imkansızlıklar nedeniyle trafikte puspus geleneğini sürdürüyor.

Arka kısmında yolcu bölümü, önünde de bisiklet olan 3 tekerlekli araçlar, Toliara kentinde yaygın olarak kullanılıyor.

Yerel halkın ekonomik olduğu için şehir içi ulaşımda sıkça tercih ettiği puspuslar, kenti gezen turistler tarafından da ilgi görüyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Madagaskar'da geçimlerini pedal çevirerek sağlayan puspus sürücüleri, mesafeye göre müşterilerinden 500 ila 3 bin Madagaskar Ariarisi alıyor.

- "Turistler puspus ile gezerken şehri daha iyi tanıyabiliyor"

Kentte puspus sürücülüğü yapan 27 yaşındaki Gorlyn Nomenjanahary, AA muhabirine, çocukken maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gitme hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.

Nomenjanahary, geçimini sağlamak için puspus sürücülüğü yaptığını anlattı.

Puspus ile yolculuğunun taksiden daha ucuz olduğunu belirten Nomenjanahary, şöyle konuştu:

"Müşterilerimizi gezdirirken istedikleri yerde duruyoruz ama takside böyle bir imkan yok. Taksiciler çok daha fazla para istiyorlar. Puspusta fiyatlandırma uzaklığa göre değişiyor. Ücretlendirme 500 Madagaskar Ariarisi'nden başlıyor. Uzak mesafeye 3 bin Madagaskar Ariarisi alıyoruz. Puspus hem taksiye göre daha ekonomik hem de turistler gezerken şehri daha iyi tanıyabiliyor."

- "İşsizlikten dolayı mecburuz

20 yaşındaki Rabe Manantsoa da ailesine destek olmak için 3 yıldır puspus sürücülüğü yaptığın dile getirdi.

Mesleğinin zor olduğunu vurgulayan Manantsoa, "Aracı günlük 8 bin Madagaskar Ariarisi'ne kiralıyorum. Her gün patrona para vermek zorundayım. Bazen 8 bin kazanamıyorum, patron kalanı borç olarak sayıyor. Birçok puspus sürücüsü bu işi yapmak istemiyor ama işsizlikten dolayı mecburuz. Herkes taksici olmak istiyor ama böyle bir imkan yok." dedi.

Manantsoa, yerel halkın ulaşımda genellikle puspus tercih ettiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Bazen gezerek bazen de bir noktada durarak müşteri bekliyoruz. Genelde halk biniyor ama bazı turistler de keyif için tercih ediyor. Puspus taksi kadar konforlu değil. Bu nedenle turistler macera veya şehri görmek için puspus tercih ediyor."

- Puspus ismi Fransızlardan kaldı

Dünyanın en büyük 4'üncü adası Madagaskar, 1896-1960 yıllarını Fransa'nın sömürgesi altında yaşadı. Kıtadaki 18 ülkenin sömürgeden kurtulması sonucu Afrika Yılı olarak kabul edilen 1960'da bağımsızlığını elde etti.

Fransızlar, sömürge döneminde adada ulaşımı sağladıkları 3 tekerlekli aracın sürücülerine seslenirken Fransızca "itmek" anlamına gelen "pousser" kelimesini kullandı. Fransızların Madagaskarlılara söylediği "pousser, pousser (it, it)" kelimesi, zamanla aracın adı olarak anılmaya başladı.​​​​​​​