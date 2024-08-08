Madalya az ama gelecek parlak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya sayısı şu ana kadar beklenenin altında kaldı. Kuzey Tunçelli, Ersu Şaşma gibi genç sporcuların ortaya koyduğu performans ise 2028 için büyük ümit vaat ediyor.

Mahir KANAAT

Paris 2024 Olimpiyatı’nda 12’nci gün geride kaldı. 12 günde Türkiye’yi temsil eden sporcular 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Busenaz Çakıroğlu boks 50 kiloda finale çıkması altın madalya umutlarını devam ettiriyor. Cuma günü altın madalya mücadelesine çıkacak olan başarılı boksör mücadeleden galip ayrıldığı takdirde ilk olimpiyat altın madalyasını kazanacak. Bazı branşlarda istediğimiz başarıyı elde edemesek de genç sporcularımızın sergilediği performans Los Angeles’taki 2026 Olimpiyatı’nda madalya sayısını yükseltme umutlarını diri tutuyor.

Atletizmde sırıkla yüksek atlamada Ersu Şaşma’nın, yüzmede ise 1500 metre serbestte Kuzey Tunçelli’nin beşinciliği madalya kadar sevindirici sonuçlar oldu.

Ersu Şaşma

Özellikle 16 yaşındaki Kuzey’in dünya gençler rekoru kırarak bu dereceyi elde etmesi büyük yankı uyandırdı. Genç yüzücü yarıştan sonra yaptığı açıklamada, “Buradaki rakiplerimin asla peşini bırakmayacağım. Sonraki şampiyona ve olimpiyatlarda rekor için elimden geleni yapacağım. Kariyer planım bu yolda ilerlerken Türkiye'yi gururlandırmak ve yolumdan sapmadan başarı elde etmek” diye konuştu.

Kuzey Tunçelli

Bu kategoride ABD'li yüzücü Bobby Finke, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Yarışı 14.30.67'lik dereceyle bitiren ABD'li yüzücü, 14.31.02 ile Çinli Yang Sun'da bulunan dünya ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu. İtalyan Gregorio Paltrinieri 14.34.55'lik derecesiyle gümüş, İrlandalı Daniel Wiffen de 14.39.63 ile bronz madalya elde etti. Bütün bunlar düşünüldüğünde Kuzey 16 yaşındaki bir sporcu için olağanüstü bir başarıya imza attı. Atıcılıkta madalya elde eden İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç’in başarısı özellikle Dikeç’in atışı yaparken kullandığı stille beraber oyunların en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Öte yandan dün gerçekleştirilen oyunlarda yüksek atlama elemelerinde Alperen Acet, final bileti alamadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler yüksek atlamanın elemeleri yapıldı. Alperen Acet, 2.20'lik derecesiyle serisinde 12'nci oldu ve finale kalma başarısı gösteremedi. Güreşte Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda Polonyalı Arkadiusz Marcin Kulynycz ile karşı karşıya geldi. Ali Cengiz, maçtan 5-3 mağlup ayrıldı. Cengiz, Polonyalı güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek. Atlet Eda Tuğsuz, finale kalma başarısı gösteremedi. Stade de France'ta atletizm kadınlar cirit atmanın elemeleri yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

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GERÇEK BİR EFSANE: NUNEZ

Güreş grekoromen stil 130 kiloda üst üste beşinci defa altın madalya kazanan Kübalı Mijain Lopez Nunez tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenen efsane güreşçi spor tarihinin en büyük efsanelerinden biri olarak görülüyor. İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı. Lopez ayrıca bireysel bir sporda üst üste beş defa altın madalya kazanan tarihteki ilk sporcu oldu.

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SULTANLAR FİNAL İÇİN SAHADA

Türkiye Ulusal Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden Filenin Sultanları, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.