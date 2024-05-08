Madam Martha Koyu ihalesi, yargı sürecine rağmen yapıldı

Değeri paha biçilemez olarak nitelenen koyla ilgili Burgazada'da bulunan Martha Koyu'nun yaklaşık 45 bin 986 metrekarelik alanı ticari faaliyetlere açacak ihale, yargı sürecine ve itirazlara rağmen gerçekleştirildi. Martha Koyu Dayanışması ve Burgazada Mahalle Meclisi, “Marta koyu ve deniz çayırları tüm Marmara Denizi’ne oksijen sağlayan deniz çayırlarının yaşadığı özel ve korunması gereken bir ekosistemdir” açıklaması yaparak tepki gösterdi.

İstanbul’da Adalar’ın en önemli yerlerinden biri olan Madam Martha Koyu’nun 45 bin 986 metrekarelik alanını ticari faaliyete açacak ihale, yargı süreci ve itirazlara rağmen yapıldı. Martha Koyu Dayanışması ve Burgazada Mahalle Meclisi, “Marta koyu ve deniz çayırları tüm Marmara Denizi’ne oksijen sağlayan deniz çayırlarının yaşadığı özel ve korunması gereken bir ekosistemdir” açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Heybeliada Sanatoryumu Çam Limanı ve Burgazada Madam Martha Koyu bir süredir yapılan ihale nedeniyle gündemde. Değeri paha biçilemez olarak nitelenen koyla ilgili Burgazada'da bulunan Martha Koyu'nun yaklaşık 45 bin 986 metrekarelik alanı ticari faaliyetlere açacak ihale, yargı sürecine ve itirazlara rağmen gerçekleştirildi. Martha Koyu Dayanışması ve Burgazada Mahalle Meclisi, konuyla ilgili sosyal medya hesabı X’den şu açıklamayı yaptı:

“Marta koyu ve deniz çayırları tüm Marmara Denizine oksijen sağlayan deniz çayırlarının yaşadığı özel ve korunması gereken bir ekosistemdir. Tüm canlılığa ve bizlere nefes sağlayan bu alan ihale açılamaz. Adalar Belediyesi 1.Derece Doğal sit alanı Martha Koyu için yürütmeyi durdurma talepli bir iptal davası açmıştır, gerekçe olarak Adalar Belediyesi, bu ihaleyi alacak firmaya hiç bir şekilde ruhsat vermeyeceğini ve buranın koruma bölgesi olması içinde çalışmalara başladığını sivil toplum örgütleri ile yaptığı görüşmede açıklamıştır."

BELEDİYE BAŞKANI İHALE İPTALİ İÇİN BAŞVURDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ise geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Heybeliada Sanatoryumu- Çam Limanı ve Madam Martha Koyu’nun doğal sit koruması altında olduğunu, oksijen üreten, kıyı erozyonunu engelleyen ve balık yavruları için korunaklı bir alan oluşturan deniz çayırlarının yoğun olarak bulunduğu Madam Martha Koyu için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan kiralama ihalesinin iptali için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını açıklamıştı.