Madam Martha Koyu kurtuldu

Adalar Belediyesi’nin açtığı dava sonucu, Burgazada’da doğal sit alanı olan Madam Martha Koyu’nun 45 bin 986 metrekarelik alanını ticari faaliyete açacak ihale iptal edildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat “Madam Marta Koyu korunacak, doğal kalacak” dedi. Karar, Ada halkı ve yaşam savunucuları tarafından da sevinçle karşılandı. Burgazada Mahalle Meclisi, Marta Koyu Dayanışması "Kıyılar hepimizin, Madam Martha koyu halkındır, halkın kalacak" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü , tüm tepkilere rağmen Burgazada’da doğal sit alanı olan Madam Martha Koyu’nu kiraya vermek üzere 8 Mayıs 2024 günü ihale düzenledi. Adalar Belediyesi, daha önce ihalenin iptali için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurmuş ardından da ihalenin iptali için dava açmıştı. Hukuki süreç devam ederken ihale gerçekleştirildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, koyu kurtarmak için açtıkları davada çıkan son kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Adalar Belediyesi olarak Madam Martha Koyu’nun ihale ile kiralanmasına ilişkin idari işlemin iptali talebiyle açtıkları davanın İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini hatırlatan Akpolat “Bu kararı temyiz etmiştik. Danıştay 13.Daire’nin kararı ile ihale iptal edilmiştir. Madam Marta Koyu korunacak, doğal kalacak” dedi. Profesyonel dalgıç olan Adalar Belediye Başkanı Akpolat, daha önce Madam Martha Koyu’nun kiralanmasına karşı tepki için halkla birlikte çevre eylemlerine katılmıştı.

MÜCADELE SÜRECEK

"Marta koyu korunmaya devam edecek" diyerek bir açıklama yapan Burgazada Mahalle Meclisi, Marta Koyu Dayanışması, sürece ilişkin "Burgazada’da Marta Koyu olarak bilinen alan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs 2024 günü kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. Marta koyunun kiraya verilmesine yıllardır karşı çıkan Burgazada Mahalle Meclisi, Marta Dayanışması ve Adalılar bu ihalenin yapılmaması için Vakfılar Genel Müdürlüğüne dilekçe gönderdi. Adalar Vakfı adına ise Avukat Can Bıçakcı, kiralama ihalesinin iptal edilmesi için İstanbul İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma davası açtı. Adalar Belediyesi de Martha Koyunun ihaleye verilmesine itiraz ettiklerini ve ihalenin iptali için dava açtıklarını belirtti. İtirazlara ve yargı sürecine rağmen 8 Mayıs 2024 tarihinde ihale gerçekleşti ve özel bir şirket Marta Koyunu ve arkasındaki neredeyse tüm ormanlık alanı da içeren 45 bin 986 bin metrekarelik alanın kiralama ihalesini kazandı" açıklamasını yaptı.

KIYILAR HEPİMİZİN

Martha Koyu'nun korunması gereken özel bir alan olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Ekosistemin önemli bir parçası olan Marthaa Koyu'nun bugünki haliyle kıyı çizgisi, sahil yapısı ve parseli belirleyen geniş yamacı henüz bozulmamış bitki örtüsü ve faunasıyla doğal halini korumaktadır. Özellikle kıyı kesiminden 200 metreye kadarki deniz şeridi endemik deniz canlıları, balık türleri, deniz çayırları titizlikle korunması gereken özel bir alandır. Aynı şekilde parselin yamaçlarındaki Adalara özgü çalıları, ağaçları, makileri, alanda yaşayan hayvan türleri, göçmen kuşların konaklama alanı hiç müdahale edilmeden korunmalıdır. Yasalarımızda da açıkça belirtildiği gibi bu tür 'tabii kaynakların işletilmesi yasaktır' ve doğal kaynak olan kıyı şeridi ve yamaçları ticari, turistik vb. işletmeye açılarak kumsal ve devamındaki doğal örtü bozulmamalıdır. Doğal dengeyi ve manzara bütünlüğünü bozacak ve doğal çevrenin bakir karakteriyle bağdaşmayacak hiçbir faaliyete izin verilemez.

Deniz ve kara parçasında Adalar’ın endemik yapısına ait hayvan ve bitki örtüsünün bozulmasına izin verilemez, kıyıyı oluşturan falez ve falezcikler, lagünler, kumsal ve kayalıkların yapısı hiçbir şekilde bozulamaz ve zedelenemez. Anayasamızın 43. maddesine göre; 'Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.' 3621 Sayılı Kıyı Kanununa göre; 'Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” Adalarda yaşayanlar olarak, Marta koyunun işletmelere açılmasına, doğal yapısının bozulmasına, adaların çeşitli yerlerinde olduğu gibi ekokırıma uğratılmasına karşı durmaya devam edeceğiz. Kıyılar hepimizin."

DOĞAL SİT KORUMASI ALTINDA

Burgazada Madam Martha Koyu, doğal sit alanı korumasına sahip. Koy aynı zamanda oksijen üreten, kıyı erozyonunu engelleyen ve balık yavruları için korunaklı bir alan oluşturan deniz çadırlarının yoğun olarak bulunduğu özel bir alan.