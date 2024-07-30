Maddeler kabul edildi: Katliam yasası Meclis'ten geçti

Sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören 17 maddelik ‘katliam yasası’ AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklif, 224 'Hayır' oyuna karşılık 275 'Evet' oyuyla sabaha karşı yasalaştı.

Kamuoyunda “Katliam yasası” olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına karar verildi.

TBMM, Salı saat 03:51'de kapanmadan önce Teklif'in bütünü üzerine yapılan oylamaya 500 milletvekili katıldı. Teklif, 224 'hayır' oyuna karşı 275 'evet' oyuyla kabul edildi.

HAFTA SONUNDA 5 MADDE KABUL EDİLDİ

Hafta sonu yasanın en tartışmalı, hayvan yaşamını en yakından ve dolaysızca ilgilendiren maddeleri bütün itirazlara, teklifin geri çekilmesi ve uzlaşılarak çıkarılması önerilerine karşın AKP ve MHP ittifakı vekillerinin oylarıyla kabul edilmişti.

Pazartesi gün boyu ve Salı günü ilk saatlerinde teklifin bütün maddeleri tek tek oylandı, yasanın bütünü de oylanarak kanunlaştı.

Teklifin yasalaşmasının ardından, TBMM Genel Kurulu tatile girdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşimi, 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen Teklifle, sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanacak.

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki "Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak.

Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.

Nüfusu 25 binden fazla olan belediyeler için kesinleşen bütçe gelirlerinin binde 5'ini ve büyükşehir belediyelerinde de binde 3'ünü ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için sarf etmeyen ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkilileri altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

"Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeği bakımevi dışında bir yere bırakmak" fiilleri yasak kapsamına alınacak. Böylece sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sokakta yaşayan köpeklerin katledilmesini öngören teklifin yasalaşmasının ardından çok sayıda yurttaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

'#YasayıGeriÇek, #KatliamYasasınıTanımıyoruz' etiketleri altında binlerce mesaj paylaşıldı.

Yurttaşlar, "Bu katliam yasasına onay verenleri tarih asla affetmeyecektir!" diyerek tepkilerini dile getirdi.