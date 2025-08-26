Maddeler yalan, yoksulluk gerçek!

Emek Servisi

Hakem Kurulu’nun 2026-2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları belirlemek üzere dün üçüncü kez toplandığı sırada, KESK, ASİM-SEN, BASK ve HAK-SEN Sayıştay önünde kurdukları izleme çadırında nöbet eylemini sürdürdü. Üçüncü gününde devam eden eylemde açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Memur-Sen’in Hakem Kurulu toplantısına katılmayı “58 maddeyi korumak” gerekçesine dayandırmasına tepki gösterdi.

58 MADDENİN SADECE 3’Ü YENİ

Bir önceki toplu sözleşmede Hakem Kurulu’nun verdiği kararın da ellerinde olduğunu hatırlatan Koçak, Memur-Sen’in “en kapsamlı sözleşme olabilir” diyerek övündüğü 58 maddenin büyük bölümünün yeni olmadığını belirtti: “58 maddenin 43’ü, 2023’te Hakem Kurulu Kararı’ndaki maddeler ile noktasına, virgülüne kadar bire bir aynı. Sadece 3 madde yeni madde. Bu maddelerde bazı personele verilmekte olan tazminat oranlarının, mali sorumluluk zammının 7, 8 puan artırılmasından ibaret. Yani bugünkü rakamlarla bazı personelin maaşlarının sadece 780 ile 890 TL arasında artırılmasından, ortalama yüzde 1,2 puanlık maaş artışından ibarettir. 58 maddenin geri kalan 12’si ise küçük rötuşlarla 2023 kararındaki maddelerin tekrarı.”

Koçak, bu düzenlemelerin büyük bölümünden üst düzey kadroların yararlandığını dile getirdi.

Memur-Sen’in kamuoyuna sunduğu talepler ile uzlaşılan maddeler arasında uçurum olduğunu vurgulayan Koçak, şunları söyledi: “Memur-Sen ücretsiz kreş hizmeti talep etmişti. Uzlaşılan metinde ise sadece ‘kurumlar imkanları çerçevesinde kreş hizmeti sunmaya ihtimam gösterir’ deniyor. Aynı şekilde eş yardımı için 11 bin 710 TL, çocuk yardımı için 5 bin 850 TL talep edilmişti. Ancak eş yardımı göstergesi yalnızca 2 bin 273’e çıkarıldı. Hakem Kurulu toplantısında bu uzlaşıların korunmasını kazanım olarak sunmak doğru değildir.”

Hakem Kurulu’nun 4’üncü toplantısı bugün saat 14.00’te yapılacak.