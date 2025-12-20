Maddi durum endeksi en dibe doğru gidiyor

Ekonomi Servisi

Tüketici güven endeksi, aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 seviyesinde gerçekleşti. Geçen ay ekonomi yönetiminin "Zirveye gidiyor" diyerek övündüğü endeks, böylece temmuz ayında gördüğü seviyelere geri dönmüş oldu. TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen anketle hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda 85 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu.

Endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 azalışla 69,6’dan 67,9’a gerileyerek dibe yaklaştı. Gelecek 12 aylık dönemde beklentiler de bu ay yüzde 0,6 düşüşle 85,2 oldu. Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı.