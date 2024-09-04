‘Madelet’ Hindistan’da Mükemmellik Ödülü aldı

Kültür Sanat Servisi

Hindistan'ın en prestijli Film festivallerinden biri olan ve jüri başkanlığını Santeep Marwah'ın yaptığı ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen '12 th İnternatıonal Documentary Film festival Noıda' belgesel festivalinde, jüri üyeleri tarafından 'MADELET-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü' belgeseli 'Award of Excellence' (Mükemmellik Ödülü) ödülü aldı.

Fotoğraf: BirGün

'MADELET' belgeseli, belgeselci ve yönetmen Nebil Özgentürk ve ekibi tarafından Almanya, Ankara ve İstanbul'da aylar süren araştırma ve bire bir röportajlar sonucunda gerçekleştirildi. Belgeselin süresi 50 dakika. Madelet Grabbe Başusta'nın filmlere taş çıkartan sıra dışı hayat öyküsü, daha önce de 34. Ankara Film festivali, 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ve 3. Ayancık Film Festivali'nde uzun metraj belgesel dalında da finalist olarak özel gösterimleri yapıldı. Dünya gençlerinin örnek alacağı, sıra dışı ve ilham verici yaşam hikâyesini anlatan ve ilgiyle izlenen belgeselin Prodüktörlüğünü Hüseyin Başusta yaptı.