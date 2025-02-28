Maden anlaşmasından sonra Trump: "Zelenski'ye diktatör dediğime inanamıyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için 'diktatör' diyen ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i ağırladığı sırada Oval Ofis’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 gün önce Zelenski için, "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenski elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek” diyen Trump, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine şaşırdı ve "Bunu söyledim mi? Böyle dediğime inanamıyorum. O gerçekten çok cesur biri ve ona saygı duyuyorum" dedi.

Trump Zelenski'ye 'diktatör' dedikten kısa süre sonra Ukrayna ve ABD’nin doğal gaz ve petrol dahil Ukrayna’daki değerli madenlerin ortak değerlendirilmesi konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Daha sonra bu iddiaları doğrulayan Trump, nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamak üzere Zelenski'nin 1-2 hafta için ABD'ye geleceğini açıkladı.