Maden arazisine silahla girdiler

Tokat merkezde bölge halkının mücadele ettiği maden arama projesinde önceki gün yeni bir gelişme yaşandı. Günçalı ve Güzelce köylerinde halka ait tapulu arazilere maden şirketi yetkilisi olduğu iddia edilen kişilerin silahla girdiği ve ölçüm yaptığı belirtildi. Duruma tepki gösteren halk ''Sahaya inerek yasa dışı faaliyetleri durdurduk. Silahlı kişilere müdahale ederek onları bölgeden uzaklaştırdık. Bütün çevre köyleri, sivil toplum kuruluşlarını, ekoloji örgütlerini, hukukçuları ve duyarlı yurttaşları birlikte nöbet tutmaya, sesimizi büyütmeye çağırıyoruz'' dedi.

Silahlı kişilere köylüler tepki gösterdi.

TEHDİTLER BİZİ YILDIRAMAZ

Günçalı Köyü Çevre Komisyonu Yöneticisi Bahadır Sarıyaprak, BirGün'e yaptığı açıklamada "Günçalı ve Güzelce köyleri halkı olarak, kutsal topraklarımızda, bereketli tarım arazilerimizde ve eşsiz doğamızı barındıran coğrafyamızda yapılmak istenen siyanürlü altın madeni projelerine karşıyız. Bu topraklar bizim atalarımızdan miras, çocuklarımızın ise emaneti olup, hiçbir ticari menfaat ve çıkar bu emanete zarar vermemelidir" dedi. Sarıyaprak, önceki gün önceki gün şirket çalışanlarının tarım arazilerine girdiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Halkımızın rızası olmadan, hukuka aykırı bir biçimde şirket çalışanları, Günçalı ve Güzelce köyleri hudutları içerisinde bulunan tarım arazilerimizde çalışmaya başlamış, yanlarında uzun namlulu silahlar taşımışlardır. Bu durum halkımız üzerinde büyük bir tehdit ve baskı yaratmıştır. Bölgemize gelen bu kişiler, silahlı şekilde halkın karşısına çıkmış, ölçüm faaliyetleri yapmış, şirket adına çalışma yürütmeye kalkışmıştır. Bölge halkı derhal sahaya inmiş, bu yasa dışı faaliyetleri durdurmuş, silahlı kişilere müdahale ederek onların bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamıştır. Bugün bölgemizde 4 ayrı maden şirketi faaliyet göstermeye çalışmakta ve her geçen gün baskılarını artırarak halkımızı yıldırmaya çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki; hiçbir tehdit, hiçbir rant hırsı bizi doğamızdan, yaşam alanımızdan, çocuklarımızın geleceğinden vazgeçiremez. Bu bir direniştir. Bu bir yaşam hakkı mücadelesidir. Bütün çevre köyleri, sivil toplum kuruluşlarını, ekoloji örgütlerini, hukukçuları ve duyarlı yurttaşları bu sürece destek olmaya, birlikte nöbet tutmaya, sesimizi büyütmeye çağırıyoruz. Bu topraklarda siyanürlü altın madeni yapılamayacak. Bu halk susmayacak.''

Günçalı Köyü Derneği Başkanı Nuri Güner de yaşananları şöyle özetledi: "Arazideki kişilere 'Siz hangi yetkiyle burada inceleme yapıyorsunuz?' diye sordum. Asaş Alüminyum, Zeni Madencilik'ten burayı devralmak istediği için çalışma yapıyormuş. Köyümüzde maden istemiyoruz, buna müsade etmeyeceğiz."

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MÜCADELE HIZ KAZANDI

Tokat merkezdeki köylerde, geçen aylarda üç farklı maden şirketinin 4. grup yani altın, gümüş, kobalt gibi ağır madenler için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurduğu ve ruhsat aldığı ortaya çıkmıştı. Bölge halkı "Her gün bir araya gelerek toplantı yapıyoruz. Köylerimizi bırakmayacağız" dedi.