Maden atıkları ormana döküldü

Kastamonu, maden şirketleri tarafından delik deşik edilirken bir yandan da çevreye ciddi zarar veriliyor.

Son olarak, İlbak Holding ve Akfen Holding ortaklığında faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri’nin bölgedeki projelerine sondaj hizmeti veren firmalardan Anatolia Sondaj’ın atıklarını ormanlık alana döktüğü ortaya çıktı. Bölge halkı, sondaj atıklarının Hanönü ilçesindeki Dereköy mevkiindeki ormanlık alana boşaltıldığını tespit etti.

Doğanın ve sağlıklarının tehlikeye atıldığını belirten yöre halkı, çevre kirliliğini bildirmek üzere Kaymakamlığa, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Tarım Müdürlüğü’ne, Hanönü Orman İşletmesi’ne dilekçe yazdı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“10 Ağustos 2025 günü Dereköy mevkii Anatolia Sondaj firmasının atıklarının atık bölgesine götürülmediği, orman içerisindeki yaklaşık 100 m² alana döküldüğü tespit edilmiştir. Fotoğraflar mevcuttur. Sondaj atıkların çevreye, doğal yaşama, ormana zarar verdiği tespit edilmiş ve gerekli tespitler, tetkikler yapılmasını talep eder, Hanönü Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ne bilgi verilmesini isteriz.”

Bölge halkı, atıkların ormana döküldüğünü tespit eder etmez yetkililere haber verdiklerini söyleyerek “50-60 metre yükseklikten ormanın içine doğru bırakılmış. Fark edince Çevre Şehircilik’i aradık hemen tutanak tuttular. Ancak numune almadılar. Israr ettiğimizde ‘Bunu kim ödeyecek’ diyorlar. Kimyasal olup olmadığını bilmiyoruz. Ardından Orman Müdürlüğü de geldi. Bentonit döküldüğü söylendi.”

Yetkililere yapılan şikâyetin ardından firmanın alana geri dönerek kirliliği temizlemeye çalıştığını öne süren yurttaşlar şöyle devam etti: “Bölgeye gidip durdurduk. İncelenmeden temizlemeye çalışıyorlar. Biz izin vermedik. Şikâyetimizi yaptık. Biz numune alınıp, incelenip, doğayı zehirleyenlerin ceza almasını istiyoruz.”