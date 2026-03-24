Maden emekçisi ekmeğine sahip çıkıyor

Divriğili maden işçileri Ankara’da eylem yapacak.

Uzun yıllardır demir madenciliği yapılan Sivas’ın Divriği ilçesinde maden sahalarının kapanmasıyla yüzlerce işçi işsiz kaldı. OYAK’a ait Erdemir’e bağlı taşeron Çiftay, üst işverenin madende faaliyeti durdurma kararını gerekçe göstererek madencileri işten çıkardı.

İşçiler, bugün saat 12.30’da Ankara Tandoğan’da yürüyerek OYAK Genel Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirecek. Sivas Divriği’nin birincil geçim kaynaklarından madenin kapatılması, yüzlerce hanenin geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açtı. 600 evde tek geçim kaynağı yetersiz ve geçici olan işsizlik ödeneği haline geldi.

OYAK’a bağlı Ermaden’in taşeronu Çiftay Madencilik, 270 emekçiyi işsiz, hanelerini de gelirsiz bıraktı. Divriği’de Koç Holding’e bağlı Demirexport 250 haneyi, Etüt Madencilik 80 haneyi geçim kaynaklarından etti. Üstelik Çiftay, geri dönük çıkış bildirimi nedeniyle işçilerin işsizlik ödeneğinden eksik faydalanmasına sebep oldu.

DİSK’e bağlı Dev Maden Sen Genel Sekreteri ve Divriğili madenci Yücel Yalıncak, emek dostlarını eylem ve dayanışma için Tandoğan’a davet ederek "İşimizi OYAK’tan geri istemek için Genel Merkez’e gideceğiz" dedi.

Yalıncak, "Yeraltında askıya alınan üretime devam edilmesini ve işimizi istiyoruz. Burada çıkarılanlar 4 aydır işsiz. 2 yıllık bir kapatmadan söz ediliyor. Divriği’nin geçim kaynağı bu madendi, 2 yıl burada yaşayanlar işsiz kalırsa Divriği’yi terk etmek zorunda kalacak. Burası bizim memleketimiz, madenci ilçenin yerlisi. İnsanlar geçim için Divriği’yi terk ederse buraya geri dönmezler" dedi.

Aynı ocakta 12 yıl boyunca çalışan maden emekçisi Ergin Durnagöz, eşinin tedavisi için işini geri istediğini anlattı.

BİRLİK OLURSAK KAZANIRIZ

Durnagöz, "Mağdur durumdayız. Hem kendi geleceğimizi hem de ilçemizin geleceğini düşünmek zorundayız. Bizi gece yarısı bir mesajla işsiz bıraktılar. Evlerimizi geçindirmek için sesimizi duyurmak istiyoruz. Eşim rahatsız, tedavisi de masraflı. Biz bir an önce belirsizliğin giderilmesini ve işimize dönmeyi istiyoruz. Hasta çocuğuna ilaç alamayanlar, yaşlı ana babasına bakanlar var. İlçede hiç iş imkanı yok, diğer madenler de kapattı. Bırakıp iş armaya da gidilmiyor. Ben de eşimin sağlığı için çabalıyorum, çok zorlanıyorum, ailem yardımcı oluyor ama nereye kadar? Ne kadar birlik olursak o kadar iyi" dedi.