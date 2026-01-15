Maden emekçisinin canı yok sayılıyor

Kömür üretimi, depolanması ve işlenmesinde kritik önemi bulunan kurum, AKP hükümetleri döneminde yatırım yoksunu haline getirildi. TTK, 2002 yılı itibarıyla üretimden çok ölümlü maden kazaları, yanlış harcama ve yönetim tercihleri ile kamuoyunun gündemine geldi.

TTK’nin maden ocaklarında 2014 ve 2022 yılları arasında yaşanan kazalarda 22 bin 468 madenci yaralandı. TTK her yıl, “İş güvenliği” hedefiyle yıla başlasa da büyük bölümü iş güvenliği zafiyetinden kaynaklanan facialarda 65 madenci yaşamını yitirdi. Çalışma Bakanlığı’nca TTK’ye bağlı ocaklarda gerçekleştirilen denetimlerin sonucu ise iş güvenliğine yönelik büyük zafiyeti gözler önüne serdi. Bakanlığa bağlı iş müfettişlerince yerinde yapılan genel kontrol ve denetimlerde, iş güvenliğini tehlikeye atan toplam 139 eksiklik belirlendi. Toplam 139 eksiklikten 30’unun, önceki denetimlerde kayda geçirilen ancak düzeltilmeyen eksiklikler olduğu belirtildi.

İş ve işçi sağlığını tehdit eden eksikliklerin en çok tespit edildiği müessesenin, 106 eksiklik ile Kozlu Müessesi olduğu bildirildi. TTK’ye bağlı maden ocaklarındaki 139 eksikliğin müesseselere göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Armutçuk Müessesesi: 13

• Kozlu Müessesesi: 106

• Üzülmez Müessesesinde 9

• Karadon Müessesesi: 7

• Amasra Müessesesi: 4

İNFİLAK RİSKİ

Kuruma bağlı maden ocaklarında öte yandan, solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında alınan önlemlerin zaman zaman aksadığı da tespit edildi. Raporda, yeraltında kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür tozlarının havalandırma ile bütün ocağa yayıldığı ve tozların sürekli ortamda dolaşmalarının hem infilak riskini artırdığı hem de çalışanların sağlığını olumsuz etkilediği kaydedildi.