Maden faciasında soruşturma izni

Emek Servisi

Bartın'da 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin eski Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında soruşturma izni verildi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 23 sanık hakkında hazırlanan dava Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. İddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi. Yargılama aşamasında, 5 duruşma görüldü. Duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaparken, tanıkların bir kısmı da ifade verdi. Tanıkların dinlenmeye devam edileceği 6'ncı duruşma, 13 Şubat'ta görülecek.

Öte yandan Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada isimleri geçmeyen eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni istedi. Bunun üzerine soruşturma izni veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Savcılık, izin yazısı sonrası 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Bu iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunacağı öğrenildi. İddianamenin mevcut yürütülen yargılama dosyasına eklenip, eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesi sonrası karar verilecek.

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MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: BİR ÖLÜ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine 5 saat süren çalışma sonrası ulaşıldı. Özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçiler 45 yaşındaki Murat Çetinkaya ve Erdem Y.'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Göçükten çıkarılan Erdem Y, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu maden işçisi Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çetinkaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.