Maden-İş, Doruk Madencilik direnişini üstlendi: “İşçiler gaz yerken sessizliğe gömülenler zaferi sahiplenmeye çalışıyor”

Türk-İş’e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş), Doruk Madencilik işçilerinin Bağımsız Maden İş öncülüğünde direnerek kazandıkları tazminat ve ücret haklarını, kendi kazanımları gibi paylaştı.

Söz konusu paylaşımda geçen şu ifadeler, sosyal medyada tepkilere neden oldu:

“Doruk Madencilik işçilerimizin alacakları sendikamızın Bakanlıklar düzeyinde yürüttüğü, tavizsiz mücadele sonucunda birinci ve ikinci ödemeleri gerçekleşmişti. Bugün itibarıyla üçüncü ödemeyle bütün maaş alacakları işçilerin hesabına yatırılmıştır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da madencilerimizin hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

“DİRENİŞTE NEREDEYDİNİZ?”

Maden-İş’in paylaşımına kullanıcılardan “İşçi açken, gaz yerken sessizliğe gömülenler, bugün kalkmış zaferi sahiplenmeye çalışıyor. Doruk Maden direnişinde neredeydiniz?”, “Bu samimiyetsizliği ne madenci unutur ne de kamuoyu”, “İçiler Bağımsız Maden-İş ile birlikte haklarını söke söke alırken, Siz AKP Eskişehir vekilleri ile kahve keyfi yapıyordunuz” tepkisi geldi.

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holdinge bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 2022’den bu yana gasp edilen tazminat ve ücret hakları almak için Bağımsız Maden İş öncülüğünde 180 kilometre yürüyerek direnişlerini Ankara’ya taşımış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istedikleri esnada polisin sert müdahalesine maruz kalarak defalarca gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.

Direniş, sosyal medyadan televizyon ekranlarına, stadyum tribünlerinden sanat camiasına kadar toplumun pek çok kesiminde geniş bir destek dalgası yaratırken direnişin 17’inci gününde, açlık grevinin ise 9’uncu gününde madencilerin mücadelesi kazanımla sonuçlanmıştı.