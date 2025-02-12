Maden işçileri başkent yolunda

Emek Servisi

Ankara Nallıhan'da Çayırhan Termik Santralı maden sahalarında çalışan ve santralın özelleştirilmesini reddeden maden işçileri, haklarını almak ve maden sahasının özelleştirilmesine karşı mücadelelerini sürdürmek için dün yürüyüşe kaldıkları yerden devam etti.

20 Kasım 2024’te yeraltından direnişi başlatan Maden İş'te örgütlü işçilerin direnişinin ardından özelleştirme ertelenmiş ancak iptal edilmemişti. Ertelemenin ardından 2 aydır talepleri karşılanmayan işçilerin Beypazarı'ndan Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün 2'nci gününü dün geride bıraktı.

Yürüyüşte ANKA'ya konuşan bir işçi, “Özelleştirmeyi durdurmak istiyoruz. Sonuç alana kadar devam. Biz madenciyiz yorulmayız” dedi.