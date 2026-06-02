Maden işçileri engellere rağmen Ankara yolundan vazgeçmiyor

EMEK SERVİSİ

Doruk Madencilik işçileri, Bakanlıklar garantörlüğünde verilen sözlerin tutulmaması üzerine yeniden direnişe geçti. Bağımsız Maden İş öncülüğünde haklarını almak için Ankara’ya gidecek olan işçilere yine Bakanlıklar engel oldu.

Dün saat 11.00’de Beypazarı’ndan yola çıkacak olan sendika ve işçileri İçişleri, Enerji ve Çalışma Bakanlıkları müzakereye davet etti. Sendika yetkilileri Bakanlıklarla görüşme sürdürürken Ankara’ya özel araçlarıyla gitmek isteyen madencilere emniyet yolları kapatarak engel oldu.

Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar süren görüşmenin ardından açıklama yapan Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işveren ve Bakanlıklara 4 Haziran Perşembe gününe kadar mühlet verildiğini açıkladı.

Perşembe günü saat 12.00’ye kadar ödenmemiş tüm haklar hesaplarına yatırılmaz ise Ankara’da Yıldızlar SSS Holding ve Bakanlıkların önünde nöbet başlatacaklarını duyuran Aksu, Perşembe gününe kadar, Beypazarı’nda polis barikatlarının önünde verilen sözlerin tutulmasını bekleyeceklerini söyledi.

Diğer yandan emniyet, madencilerin Ankara’ya ulaşabilmesi için ayarladıkları otobüsleri üçüncü kez iptal ettirdi. Sendikanın yaptığı açıklamada özel firmalardan kiralanan otobüslerin emniyet ve hükümetin ceza tehditleriyle iptal ettirildiği söylendi.