Maden işçilerinin Enerji Bakanlığı'na yürüyüşüne polis müdahalesi: Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltında

Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşünün sekizinci gününde Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve maden işçileri gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir'den yola çıkan madenciler, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'ten yıllardır alamadıkları hakları için Ankara'ya yürüdü. Beş aydır gasp edilen haklarını almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madencileri polis ablukaya aldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada "Madencilerin değil, hak yiyen Sabahattin'in önünü kessinler. Sabahattin duy, madenci geldi! Madenci yeraltına kefenliyle iniyor. Ankara'ya kefenimizle geldik, haklarımızı almadan dönmek yok buradan! Ya hak alacağız ya cenazemizi burada bırakacağız!" denildi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İşçiler, aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ile sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

Ayrıca madenciler, kendi rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasının son bulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını istiyor.

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması da talepler arasında yer alıyor.