Maden işçilerinin Enerji Bakanlığı'na yürüyüşüne polis müdahalesi: İşçilerden açlık grevi kararı

Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşünün sekizinci gününde Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve maden işçileri gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir'den yola çıkan madenciler, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'ten yıllardır alamadıkları hakları için Ankara'ya yürüdü. Gasp edilen haklarını almak için Beş aydır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madencileri polis ablukaya aldı.

Maden işçilerinin Enerji Bakanlığı'na yürüyüşüne polis müdahalesi: Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltındahttps://t.co/yEeTQqPTrz pic.twitter.com/Ipcd8htBYL — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 20, 2026

Sendika tarafından yapılan açıklamada "Madencilerin değil, hak yiyen Sabahattin'in önünü kessinler. Sabahattin duy, madenci geldi! Madenci yeraltına kefenliyle iniyor. Ankara'ya kefenimizle geldik, haklarımızı almadan dönmek yok buradan! Ya hak alacağız ya cenazemizi burada bırakacağız!" denildi.

Aksu ve Çakır daha sonra serbest bırakıldı.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İşçiler, aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ile sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

Ayrıca madenciler, kendi rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasının son bulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını istiyor.

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması da talepler arasında yer alıyor.

AÇLIK GREVİ KARARI ALDILAR

Ankara'ya yürüyüşleri polis tarafından engellenmek istenen Doruk Madencilik işçileri, yürüyerek başladıkları eylemlerine açlık greviyle devam ediyor.

Gözaltından serbest bırakılan Gökay Çakır, işçilerin açlık grevine başladığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yapan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Çoluğumuzun çocuğumuzun nasıl feryat ettiğini, çocuklarınızın ağıdını gördüm. Bu ülkede sizi kim anlayabilir, kim dinleyebilir? Herkes fotoğraf ve video çekebilir, ancak sizin sizden başka dostunuz yoktur. Biz hakkımızı alacağız, biz sadaka istemiyoruz. Biz buna layık değiliz. Hepimiz eşitiz. Bizi yöneten herkesle eşitiz,onların da sizin de isminiz var.

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes açlık ile boğuşuyor. Emeklisinden çiftçisine kadar herkes açlıkla boğuşuyor. Bir avucun kölesi olmuş durumdalar. Bizim de evimiz, çocuğumuz, geçim derdimiz var. Biz 29 gün patronun yüzünü güldürdüysek, 30’uncu günde patron maaşı yatıracak ki işçinin de yüzü gülsün.

'Yasa' diyorlar, mahkemeye gidiyoruz, davayı kazanıyoruz ama parayı alacak birini bulamıyoruz. Sizin patronunuzun elinde yüzlerce ruhsat var. Bu şahıs bu ülkede işçi sınıfını sömürüyor, işçisini böcek gibi görüyor. Bunu bakanlara sormamız lazım: Bu kişinin ruhsat sahibi olması nereden kaynaklanıyor?

Açlık grevini şu an itibarıyla başlatıyoruz. Ben sendika başkanı olarak, bu saatten sonra gözaltı falan bizim işimiz değil diyorum. Bizi tutuklayabilirlerdi; önemli değil, gider dimdik yatardık da. Ama bu saatten sonra sizin hakkınızı, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı olarak kimselere yedirmem. Sizin önünüzde dikeleceğim, sizden hep bir adım önde gideceğim. Ne olacaksa bana olacak ama sizin hakkınızı almadan da bu Ankara’dan gitmeyeceğim, tüm ülkeye söz veriyorum!"