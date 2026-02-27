Maden işçisi ayağa kalktı

Emek Servisi

İzmir'den Sivas'a maden ve enerji emekçileri hakları için direniyor. Termik santrallar ve onlara hammadde sağlayan madenlerde işçiler, gasp edilen hakları ve özelleştirmelerin yarattığı güvencesizliğe karşı ayakta.

İzmir Kınık'ta, Polyak Eynez Madencilik şirketinin ortaklık yapısının değişmesiyle mağdur edilen ve hakları için önceki gün 16 kilometre yürüyüş yapan Bağımsız Maden İş'te örgütlü maden işçileri, Kınık ve Soma havzasında direniş ateşini fitilledi.

Manisa Soma'da hem enerji hem de maden işçileri ayağa kalktı. Dün Yeni Anadolu Madencilik'te işçileri, akşam vardiyasında üretimi durdurdu. Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 2 bin işçinin eyleme başladığını duyurdu.

Soma’daki İmbat Madencilik işçileri de toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarının gasp edilmesi ve enflasyon farkı uygulanmamasına karşı eylemde. Madende üretimi durduran işçiler, talepleri karşılanana kadar ocağa dönmeyeceklerini açıkladı. İşyerinde 2 vardiyadan 3 bin işçi 2 gün boyunca ocağa inmedi.

Maden İş'in Ege Bölge Şube Başkanı Cumhur Yılmaz, ANKA'ya "Haklarımızdan başka bir şey istemiyoruz" dedi. İzmir Kınık'ta Polyak Eynez Madencilik'te eylemleri devam eden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası da İmbat işçilerine seslendi. Bağımsız Maden İş, işçileri sendikada örgütlenmeye çağırarak hakları için direniş çağrısında bulundu.

Evrensel'in haberine göre de İmbat, Demirexport'la birlikte anlaşarak işçilere sıfır zam dayattı. Bölgedeki patronların bir araya gelerek ücret belirlediği ifade edildi.

Soma'da devam eden bir diğer direniş de Konya Şeker'e ait Torku Termik Santralı'ndaki enerji işçilerinin eylemi oldu. Santralın kademeli olarak kapanmasını reddeden işçiler; işten çıkarılan 87 işçinin işe iadesini, hiçbir işçinin hakkının gasp edilmemesini ve öncelikli olarak santralın derhal kamulaştırılmasını istiyor. Tes-İş sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler de işçilerin işe iadesi için Ankara'da temaslarda bulunduklarını söyledi.

Konya Şeker'e ait bir diğer santral da Sivas'taki Kangal Termik Santralı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kangal Termik Santralı'nın kapanma ihtimalini gündeme getirdi, iddiaların giderek ciddileştiğini ifade etti. 130 işçinin işten çıkarıldığı santrala ilişkin Karasu, “Bu konu Kangal’ın ekonomisi, Sivas’ın üretim gücü ve yüzlerce ailenin geçimiyle ilgilidir” dedi. Daha önce SİDEMİR’in ve Divriği’deki maden ocaklarının kapanmasına işaret eden Karasu kamu yararı gözetilerek işletilen tesislerin özelleştirme sonrasında gerekli yatırımları alamadığını savundu.

Sivas'ta hakları gasp edilen yalnızca enerji işçileri değil Divriği'deki madenciler de ocaklarının faaliyetlerine son vermesiyle direnişe geçti. 3 ayı aşkın süredir devam eden direnişte maden işçileri, 2004 yılında özelleştirilen Erdemir'in maden şirketi Ermaden'in taşeronu Çiftay Madencilik tarafından işten çıkarıldı. İşçiler, Divriği'nin en önemli geçim kaynaklarından olan demir madenin kapanmasıyla özelleştirmelerin güvencesizlik yarattığına dikkati çekerek işe iadeleri için direniyor.