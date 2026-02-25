Maden işçisinden uluslararası çağrı

İzmir Kınık'ta Polyak Eynez Madencilik işçileri, ortaklık yapısının değişmesi ile hak kaybına uğradı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nda örgütlü maden işçileri, hakları için 3 vardiya tam kadro direnişte.

Sendika son olarak dün, uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Özyeğinlere ait FİBA Holding'in Polyak Eynez'deki yüzde 70 hissesini, Çin'den Qitaihe Longcoal Mining şirketine devretmesi üzerine değişen ortaklık yapısı, işçilerin güvence ve özlük haklarında belirsizlik yarattı. 1243 maden işçisinin ücret ve hak gaspları nedeniyle başlattıkları direniş sürerken Bağımsız Maden İş de Çin Halk Cumhuriyeti'ne seslendi.

Polyak Madencilik'in, Çin devletine ait bir madencilik holdingi olan Heilongjiang Longmay Mining Holding Group ile bağlantılı bir Çin madencilik şirketi olan Qitaihe Longcoal Mining Co., Ltd.’nin mülkiyetinde ve işletmesinde olduğuna dikkati çeken sendika, işçilerin sistematik hal ihlaline karşı iş bıraktığını vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na yazılı açıklamayla seslenen sendika, madende ücretlerin tam ve zamanında ödenmediğini, zam ve sözleşmelerden doğan hakların uygulanmadığını, kıdem tazminatı gibi yasal güvencelerin sağlanmadığını ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını anlattı.

Çin'in, Yurtdışında Faaliyet Gösteren Çinli İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarına İlişkin Rehber'inden maddelerle taleplerinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen sendika, Çin makamlarını durumu incelemeye ve şirketin yasal yükümlülüklerine tam uyum sağlamasını temin etmeye çağırdı.

EMEKÇİLER YÜRÜYECEK

Öte yandan maden işçileri, bugün sendika ile yürüyecek. Bugün sabah 08.00'de maden önünden harekete geçecek işçiler, 13.00'te Kınık Kaymakamlık Meydanı'nda toplanarak eylem ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Sendika, emek dostları ve Kınık halkını da maden emekçisiyle dayanışma göstermek için Kınık Kaymakamlık Meydanı'na çağırıyor.