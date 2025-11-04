Maden işçisinin grevine 35 yıl sonra saygıyla…

Kültür Sanat Servisi

Zonguldak Sergi Odası, Zonguldak Kömür Havzası Maden İşçilerinin büyük grevinin 35. yılı nedeniyle program hazırladı. 26'ıncı yılına giren Sergi Odası, kasım ve aralık aylarında Fotoğraf/Film Haftası'nın ikincisini bugün başlatıyor.

Hafta bugün Tunç Okan'ın Otobüs filmiyle başlayacak. 6 Kasım'da Fatih Akın'ın Soul Kitchen, 8 Kasım'da Almanya'ya Hoş Geldiniz, 11 Kasım'da Ahmet Uluçay'ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmi Sergi Odası'nın büyük perdesinde olacak.

İki yıl önce yaşamını yitiren Ressam Orhan Taylan, 'Atölyesinde Orhan Taylan' belgeseli ve 2021'de yaşama veda eden Nevzat Çakır fotoğraflarını topladığı 'Sokağın Adı Fotoğraf' DVD'si ile anımsanacak. Alaattin Kara, Tankut Öktem'in eseri Zonguldak Madenci Anıtını konu alan anlatımını gerçekleştirecek.