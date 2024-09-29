Maden kuşatması ilçeyi köye çevirdi

Gökay BAŞCAN

Elazığ’da adını ilçeden çıkan bakır madeninden alan ve bir dağın yamacında bulunan Maden ilçesi köye dönüştürülüyor.

Kurulduğu zamanda en büyüğü olarak tanıtılan bakır madeni işletmesinin nedeniyle heyelan riskinin artmasının ardından bölgede tahliyeler oldu. İlçede aralarında Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu 278 konut ve 232 iş yerinin tahliyesi yapıldı.

Yerleşim yerlerinin ve dükkânların tahliye edilmesine rağmen, yurttaşlara yeni yerler tahsis edilmedi. Mağdur edilen yüzlerce yurttaşın bekleyişi sürüyor.

Uzun yıllardır Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş A.Ş.’nin faaliyet yürüttüğü, son süreçte ise Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın göz diktiği maden ilçesi adeta şirketlerin kuşatması altında. Bölgede uzun yıllardır süren madencilik faaliyetleri nedeniyle heyelan riski artarken Cengiz gibi yeni şirketler de bölgeye girmiş durumda. Bakır işletmesinin atıklarının kaldırılmasını ve ilçenin canlandırılması için mücadele den bölge halkı, ‘doğal olmayan heyelan’ riski nedeniyle ev ve işyerlerinden oldu. İlçenin köye dönüştürüldüğünü belirten CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, ilçede 500’ün üzerinde yerleşim yeri ve dükkânın tahliye edilmesine rağmen, yurttaşlara konut ve iş yeri tahsis edilmediğini ifade etti.

DOĞAL HEYELAN DEĞİL

Heyelanın doğal sebeplerden kaynaklanmadığını vurgulayan İlhan, bu durumun ilçedeki bakır fabrikasının faaliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. İlhan, "Maden ilçemizde yaşanan heyelan, doğal nedenlerden kaynaklanmıyor. İlçemizdeki bakır fabrikasını işleten özel şirketin hafriyatını yıllarca belirli noktalara yığması, toprakta büyük bir kaymaya yol açtı. Farklı bölgelerde biriken hafriyatlar, ilçenin birçok yerini etkiledi. Bu sebepten, heyelanın doğrudan etkilenmediği yerlerde bile büyük bir risk ve mağduriyet yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

HALK ZOR DURUMDA

İlhan, ilçede alınan tahliye kararlarının ardından yaşanan ekonomik ve sosyal kayıplara dikkat çekerek, yetkililerin yetersiz tedbirleri nedeniyle halkın zor durumda olduğunu dile getirdi. "Maden ilçesinde yaşanan bu büyük mağduriyet karşısında, vatandaşların evleri ve dükkânları elinden alınırken, karşılığında hiçbir çözüm sunulmuyor. Maddi zarar büyük ve yetkililer bu konuda ne bir tedbir alıyor, ne de mağdurlara bir alternatif sunuyor" diye konuştu.

CENGİZ’DEN 9 MİLYAR TL’LİK TALAN

Uzun yıllardır Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş’ün yürüttüğü maden faaliyeti heyelan riskini artırırken Cengiz de devreye girdi. Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş., maden işletmesi, yeraltı ocağı, flotasyon tesisi, atık depolama tesisi, hazır beton tesisleri, mobil kırıcı, su temin göleti, yerüstü gezici ve yeraltı patlayıcı madde deposu kurmak için ocak ayında ÇED süreci başlattı. Cengiz, 9 milyar 10 milyon TL harcayacağı projenin alan büyüklüğü ise 290,81 hektar. Projenin faaliyet yürüteceği 28 yıl boyunca atık depolama tesisinde 8 milyon 125 bin metreküp atık depolanacak. Şirket, ÇED dosyasında heyelan nedeniyle mahallesi boşaltılan ilçeye ilişkin, “Proje alanı içerisinde eski ve aktif heyelan bölgesi bulunmamaktadır” ifadesi yer aldı.