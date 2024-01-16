Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı Ömer Yenel hayatını kaybetti

2001-2004 yılları arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü olan, TMMOB 25-26-27. döneminde genel başkanlık görevini yürüten Maden Yüksek Mühendisi Ömer Yenel hayatını kaybetti. 68 kuşağının temsilcilerinden olan Yenel Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

1980-1984 yılları arası TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği, 1979-1982 yılları arasında Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten 68 kuşağının temsilcilerinden Ömer Yenel hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık problemleri olan ve hastanede tedavisi devam eden Ömer Yenel 78 yaşındaydı. Yenel yarın (16 Ocak 2024) 11.00'de Ankara'da TMMOB'de düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Camii'ndeki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

1944 Tokat doğumlu olan Ömer Yenel İTÜ'den 1969 yılında Yüksek Maden Mühendisi olarak mezun oldu.

Ömer Yenel, İTÜ Maden Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanlığı, 3. Dönem Maden Mühendisleri Odası Başkanlığı, İTÜ Birliği Derneği Başkanlığı, İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Zonguldak TTK Genel Müdürü görevlerinde bulundu.