Maden ocağı şantiyesinde iş cinayeti: TIR'ın çarptığı kadın öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağı şantiyesinde görevli Bahar Durmaz isimli çalışan, TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Aydın'da maden ocağı şantiyesinde TIR'ın çarptığı çalışan Bahar Durmaz (52), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Söke’de Yenikent Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden ocağı şantiyesinde meydana geldi.
Şantiyede görevli Bahar Durmaz'a A.K. yönetimindeki TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bahar Durmaz’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
TIR şoförü A.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.