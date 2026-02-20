Maden ocağına ilişkin bilirkişi raporuna itiraz

Haber Merkezi

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki Karakaya Köyü sınırları içinde Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan diyorit ocağı ve kırma-eleme tesisine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna davacılarca itirazda bulunuldu. Çorum İdare Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, bilirkişi raporundaki tespitlerin eksik ve hatalı olduğu ileri sürüldü.

Raporda, ÇED talep alanı çevresinde kapama meyve bahçesi bulunmadığı belirtilmesine karşın, maden sahasına 250 metre mesafede 21 bin 320 metrekarelik organik armut bahçesi bulunduğu ifade edildi ve toz oluşumunun meyve ağaçlarında fotosentezi ve verimi düşüreceği yönündeki bilimsel tespitlere raporda yer verilmesine rağmen, bahçenin zarar görmeyeceği kanaatine varılmasının çelişkili olduğu kaydedildi.